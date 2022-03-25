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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Мешков – судья ровный и крепкий, а господин Слуцкий пусть расскажет, откуда он появился в нашем футболе»

25 Марта 2022 • 11:11 Комментировать

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал громкий конфликт между главным тренером казанского «Рубина» и арбитром Виталием Мешковым.

- Вы знаете, я поражён тем, что тренерский состав всей нашей Премьер-лиги, чуть что не так, начинает поливать грязью судей. На сегодняшний день господин Слуцкий пусть призадумается и честно скажет, как он становился чемпионом России, кто собирал для него команду в ЦСКА. Пусть он скажет, откуда вообще появился в нашем футболе и чего он добился после ухода из ЦСКА.

Слуцкому чего сейчас не хватает? У него в «Рубине» условия хорошие, футболисты качественные. Те, кто ушли, я не считаю, что делали там сумасшедшую погоду. Хвича? Я ещё в прошлом-позапрошлом году говорил, что этот футболист уедет назад в Грузию. Я знаком с грузинским футболом и знаю, что он находится на низком уровне, что там практически нельзя найти супермена. Да, поначалу Хвича забивал в России, но журналисты, как обычно, вознесли его до небес, а что ж сейчас они его не расхваливают?

Когда в новостях писали, что за Хвичу готовы отдать 16 миллионов евро, что им интересовались чуть ли не от Англии до Китая, я говорил, что это враньё. Да хотя бы 600 тысяч за него кто-то дал! Всё это вбрасывалось, чтобы поднять статус футболиста. Однако есть ещё мы, специалисты-пенсионеры, которые уже не работаем, но понимаем, что происходит. И что мы сейчас видим? Хвича собрал вещи и поехал домой. Как и поехал в Грузию из Тулы Давиташвили.

Мешков – судья ровный и крепкий. Не скажу, что он хватает с неба какие-то звёзды, но для нашей Премьер-лиги это нормальный арбитр, который сам себя уважает. А оскорблять человека в подтрибунном помещении могут только трусы и слабые люди. Знаете, я судил на протяжении 12 лет, прошёл в 90-х годах Чечню, Дагестан, Осетию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию – весь Северный Кавказ. И я знаю, что говорю.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Виталий Мешков Павел Стипиди
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