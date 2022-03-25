Полузащитник ЦСКА может летом перебраться в «Зенит»

Российский полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов может летом перейти в питерский «Зенит».

По информации «Спорт-Экспресса», действующее соглашение 24-летнего российского футболиста с «армейцами» рассчитано до июня, так что Ильзат вскоре может стать свободным агентом. В услугах Ахметова очень заинтересован питерский «Зенит». Напомним, что за ЦСКА полузащитник выступает с 2018 года.

В этом сезоне Ильзат Ахметов провёл в российском чемпионате 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.