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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник ЦСКА может летом перебраться в «Зенит»

25 Марта 2022 • 10:52 Комментировать

Российский полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов может летом перейти в питерский «Зенит».

По информации «Спорт-Экспресса», действующее соглашение 24-летнего российского футболиста с «армейцами» рассчитано до июня, так что Ильзат вскоре может стать свободным агентом. В услугах Ахметова очень заинтересован питерский «Зенит». Напомним, что за ЦСКА полузащитник выступает с 2018 года.

В этом сезоне Ильзат Ахметов провёл в российском чемпионате 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Российская Премьер-Лига Ильзат Ахметов
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