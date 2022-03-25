Стал известен автор лучшего гола в РПЛ в феврале-марте

Голландский полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес был назван автором самого красивого гола в РПЛ в феврале и марте.

Гол 30-летнего голландского футболиста в ворота столичного «Динамо» был назван лучшим по итогам февраля и марта. Голландца выбрали эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер». Стоит отметить, что болельщикам больше понравился гол турецкого игрока ЦСКА Юсуфа Язиджи в ворота спартаковцев.

Напомним, что в этом сезоне Куинси Промес провёл в российском чемпионате 17 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами.