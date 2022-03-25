Экс-игрок «Рубина» Салуквадзе: Хвиче психологически было трудно в казанском клубе

Грузинский экс-защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе поделился с журналистами своим мнением по поводу уже бывшего игрока казанской команды Хвичи Кварацхелии.

Салуквадзе сказал Metaraitings.ru, что Хвиче было психологически очень тяжело в «Рубине», ведь он уже давно собирался сменить клубную прописку и перебраться в хорошую европейскую команду. Лаша отметил, что Хвичу, как и многих других, сильно пугает то, что происходит сейчас на Украине.

Напомним, что Хвича Кварацхелия недавно перебрался из казанского «Рубина» в «Динамо» из Батуми.