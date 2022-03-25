Аршавин рассказал о дедовщине в «Зените»

Известный российский экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал журналистам о дедовщине в питерской команде.

Аршавин сказал Sport24, что в начале своей карьеры он столкнулся с дедовщиной в питерском клубе, ведь более взрослые футболисты часто прессовали молодёжь. Андрей отметил, что происходило это и на базе, и во время тренировок. Экс-игрок добавил, что молодёжь активно сопротивлялась, но давать отпор удавалось не всегда.

Напомним, что на данный момент Андрей Аршавин занимает в питерской команде должность заместителя генерального директора по спортивному развитию.