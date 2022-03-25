Экс-арбитр Николаев считает, что Гоцук заслуживал удаления в матче со «Спартаком»

Известный российский экс-арбитр Алексей Николаев считает, что защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук за фол против защитника «Спартака» Айртона заслуживал удаления.

Николаев сказал «РБ-Спорт», что защитник нижегородской команды ничего не сделал для того, чтобы уйти от столкновения с бразильским игроком. Экс-судья считает, что ВАР мог вмешаться в эту ситуацию, но почему-то этого не сделал. Алексей добавил, что Гоцук заслуживал за этот очень грубый фол красную карточку.

Напомним, что в концовке первого тайма матча между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» Гоцук нанёс травму Айртону, но не получил за это даже жёлтую карточку.