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Языджи повлиял на легионеров в ЦСКА

25 Марта 2022 • 00:40 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи демонстрирует лидерские качества не только на поле, но и за его пределами. Если верить журналисту Илье Казакову, футболист повлиял на окончательное решение легионеров, дабы те остались в команде.

Казаков прокомментировал ситуацию следующим образом:

«У ЦСКА на данный момент нет финансовых сложностей. Деньги есть. Мне рассказали, что Языджи лично собрал легионеров и провел беседу. На правах лидера он попросил никуда не ехать, держаться вместе и бороться до конца. Перед «армейцами» высокие задачи».


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Языджи
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