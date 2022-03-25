Языджи повлиял на легионеров в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи демонстрирует лидерские качества не только на поле, но и за его пределами. Если верить журналисту Илье Казакову, футболист повлиял на окончательное решение легионеров, дабы те остались в команде.

Казаков прокомментировал ситуацию следующим образом:

«У ЦСКА на данный момент нет финансовых сложностей. Деньги есть. Мне рассказали, что Языджи лично собрал легионеров и провел беседу. На правах лидера он попросил никуда не ехать, держаться вместе и бороться до конца. Перед «армейцами» высокие задачи».