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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал главное дарование российского футбола

24 Марта 2022 • 21:18 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главных талантов российского футбола.

«Самые талантливые игроки в РПЛ — Захарян и Сперцян. Арсен же — наше главное российское дарование, главный наш талант», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

18-летний Захарян выступает за московское «Динамо», в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги он сыграл двадцать один матч, забил пять голов и отдал семь голевых передач.

Что касается Эдуарда Сперцяна, то 21-летний полузащитник сыграл двадцать один матч за «Краснодар» во всех турнирах нынешнего сезноа, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Арсен Захарян Эдуард Сперцян
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