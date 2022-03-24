Терюшков: «Я против иностранцев в РПЛ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о лимите легионеров, который будет изменен со следующего сезона. В заявку можно будет внести не более тринадцати легионеров, а на поле одновременно смогут находиться не более восьми.

«Я не особо верил в такой исход, особенно учитывая нынешние обстоятельства, но что поделать. Я в принципе против иностранцев в РПЛ», - цитирует Терюшкова sport24.

После двадцати двух туров «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе восемнадцать зачетных баллов, отставание от «Ростова», идущего двенадцатым, составляет четыре очка.