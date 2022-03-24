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Агент: «Уремович вернётся в «Рубин»

24 Марта 2022 • 19:27 Комментировать

Агент Иван Бошняк, представляющий интересы новобранца «Шеффилд Юнайтед» Филипа Уремовича, заявил, что его клиент вернётся в «Рубин» летом.

«Филип подписал контракт с «Шеффилдом» до 30 июня, после этого он вернется в Россию и вновь станет игроком «Рубина», - приводит слова Бошняка «РБ Спорт».

25-летний хорват, выступающий за казанский клуб с июля 2018 года, сыграл двадцать один матч за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.

Контракт Уремовича с клубом из Казани рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Филип Уремович
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