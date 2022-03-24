Наумов: «Хвича давно хотел уйти. Ему идти-то некуда, особо никто не берёт»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил ситуацию с переходом Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».

«Хвича давно хотел уйти. Ему идти-то некуда, особо никто не берёт», – заявил Наумов «Чемпионату».

Помимо этого, Наумов уверен, что многие игроки продолжат уходить из чемпионата России, поскольку футболистам не хочется играть в закрытой лиге.

Отметим, что казанский «Рубин» приостановил действие контракта с грузинским футболистом, который до конца этого сезона будет выступать за «Динамо» Батуми.