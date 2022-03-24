Мамаев близок к возвращению в общую группу

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев близок к восстановлению от травмы.

«Мамаев начал тренироваться на поле, скоро ждем в общей группе», - приводит слова пресс-службы подмосковного клуба sport24.

33-летний российский полузащитник, ставший игроком «Химок» в январе, сыграл лишь один матч за новый клуб, но голевыми действиями не отметился.

В ближайшем туре «Химки» сыграют на выезде против казанского «Рубина», встреча состоится в пятницу, первого апреля, стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Химки» расположились на последнем месте в российской Премьер-лиге.