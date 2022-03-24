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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Мне жалко, что убивают российский футбол»

24 Марта 2022 • 18:47 Комментировать (2)

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис подверг жёсткой критике введение нового лимита на легионеров в РПЛ.

«Восемь легионеров, затем 15 или 20… Мне жалко, что убивают российский футбол. Жулики, дилетанты и бродяги!» – заявил Канчельскис в интервью «Чемпионату».

Канчельскис также отметил, что ему не интересно комментировать новый лимит, поскольку ситуация уже не имеет смысла что-то обсуждать. Разбираться же во всех вопросах, по мнению эксперта, должен РФС.

Согласно новому лимиту, в матче могут принимать участие восемь легионером, а в заявке на сезон находиться 13 иностранцев.
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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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