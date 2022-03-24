Сергей Ташуев в интервью изданиюрассказал о том, почему покинул «Чайку», а также поделился перспективами продолжения своей карьеры.

«Да, мы сегодня встречались с руководством команды, и мы думали об этом (разрыве контракта – прим. ред.). Уже не первый день была такая информация. Дело в том, что у команды может поменяться вектор развития, не знаю точно насколько это правда. Насколько мне известно, сейчас в «Чайке» будут работать местные ребята. Вообще, результаты у «Чайки» нормальные, а поставленные задачи можно решить спокойно. Команда очень хорошая, молодая и интересная. Расстаемся как друзья.

Во-первых, я устал хочу вернуться на тот уровень, где я был раньше. Накопилась усталость, вторая лига сложная – меньше творчества. Мне нужно быть уже на другом уровне, надо снова возвращаться. Варианты есть, уже звонили. Сегодня я освободился.

Во время работы в «Чайке» мне звонили и спрашивали, могу ли я уйти ради контракта, на что я отвечал: «Я человек слова, если я взялся, доведу дело до конца».

Какие клубы звонили? Точно не ФНЛ», – заявил Ташуев в беседе с Евгением Копачевым.