Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, когда по-настоящему будет решаться судьба российского футбола в близлежащей перспективе. Об этого он рассказал в интервью Евгению Копачеву для «Евро-Футбол.Ру».

«Вчера, 23 марта, на заседании исполкома речь шла только о моратории клубов РПЛ. О том, чтобы 15-16 команды РПЛ не вылетали из лиги. Вот о чем шла речь, о нарушении спортивного принципа.

Данную тему отложили с дальнейшим изучением ситуации, которая может измениться после конгресса УЕФА (11 мая в Вене – прим. «Евро-Футбол.Ру»). В зависимости от того, какие решения там будут приняты, исполком еще раз вернётся к этому вопросу», – заявил Колосков.