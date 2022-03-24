«Трабзонспор» пытается убедить Языджи вернуться в Турцию

Турецкий «Трабзонспор» планирует возвращение полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи в команду. О данной информации сообщает издание Fotospor.

Руководители клуба провели специальную встречу, на которой утвердили последующий план действий. Основная задача — подписание Языджи.

Президент «Трабзонспора», вице-президент и технический директор договорились между собой повлиять на своего воспитанника. Менеджмент в переговорах будет давить на 25-летнего игрока тем, в какую ситуацию он может попасть в России в ближайшем будущем.

Агент Языджи и руководство ЦСКА заявило, что футболист не планирует покидать команду.