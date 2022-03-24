Агент Языджи назвал условие, при котором его клиент покинет ЦСКА

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал возможность ухода его клиента из клуба.

«Юсуф покинет ЦСКА только в том случае, если получит предложение от большого европейского клуба. Сегодня у меня достаточно контактов, ряд клубов следят за его выступлениями в России. Если в планах будет уход, обязательно проведем переговоры с ЦСКА. Просто так бросить кого-либо никто не собирается. У Юсуфа нет планов. Задача — мощно закончить сезон».

Сегодня появилась информация, что Языджи может перейти в «Трабзонспор». Агент уже опроверг слухи.