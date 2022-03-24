Пресс-секретарь ЦСКА: «Языджи не планирует уходить из клуба»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи останется в команде. Сегодня поступила информация о переговорах футболиста с турецким «Трабзонспором», но в итоге все это только слухи.

Первым по этому поводу высказался агент футболиста. Он ясно дал понять, что полузащитник полностью доволен условиями в Москве.

Секретарь ЦСКА Сергей Аксёнов также дал комментарий по этому поводу:

«Буквально несколько минут назад созванивались с агентом Юсуфа. Информация не подтвердилась. Он никуда не уходит из ЦСКА, нет таких планов» — цитирует слова издание «Чемпионат».