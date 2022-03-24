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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Языджи опроверг наличие переговоров с «Трабзонспором»

24 Марта 2022 • 14:11 Комментировать

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи опроверг информацию относительно возможного возвращения полузащитника в «Трабзонспор».

«Все слухи относительно возвращения Языджи в «Трабзонспор» — неправда. Юсуф полностью доволен условиями в ЦСКА. Он отлично показывает себя в РПЛ, забивает и отдает передачи. Команда прогрессирует и побеждает. Нет смысла уходить» — сказал агент футболиста изданию «Чемпионат».

Недавно поступила информация, что турецкий клуб попытался договориться с Язиджи о подписании контракта.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Языджи
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