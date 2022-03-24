Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился в интервью с изданием «Евро-Футбол.Ру» мнением по поводу того, что исполком РФС не стал принимать решение о расширении лиги до 18-ти клубов.

- Как отнеслись к идее расширения лиги до 18-ти команд? Клубы ее поддержали, однако на исполкоме РФС она не нашла одобрения.

- Я нормально отношусь к этой идее. Но надо знать причины, почему РФС не пошел на этот шаг.

- Некоторые клубы и сейчас на грани того, что не доиграют чемпионат. Вас это не смущает?

- Это, безусловно, волнует, настораживает и огорчает. Я слышал такие высказывания на техническом комитете. Это, конечно, аргумент, учитывая, что финансовая составляющая в этих вопросах очень важна. Все-таки футбол – это профессиональный вид деятельности.

- Как клубам выходить из непростого финансового положения?

- Это вопрос ближе не к тренерам, каковым я являюсь, а к менеджерам и финансистам. Даже не имея санкций и ковид, все равно у нас финансовые механизмы не были отрегулированы. Не случайно большинство наших клубов, по сути, содержатся государственным бюджетом. Больше сейчас говорят о частных клубах, у которых могут возникнуть проблемы с деньгами. Если это реальная угроза, тогда с решением РФС можно согласиться. В другом случае объективных причин не расширять лигу, нет.

- А в будущем расширение лиги необходимо?

- У нас стадионы стали лучше, сезон расширился. Он идет уже не семь месяцев, как раньше, а дольше. И это связано со стадионами. Плюс сейчас нет евротурниров. Сам бог велел добавить пару команд. Страна-то огромная. Нужно развивать футбол по всей стране. Не только в центре. У нас же уже было расширение лиги, если вы помните. Но если решение РФС основано на финансовом положении, это, конечно, аргумент.

- А что касается моратория на вылет, он нужен в этом сезоне?

- Вообще, мораторий существует в тех видах спорта, где основа – коммерция. Они умело это раскручивают. Например, в Америке. Там клубы хорошо зарабатывают. Надо изучать этот опыт в отдельных случаях. Но, как правило, этого не должно быть.

- Речь идет только о нынешнем сезоне - форс-мажорном.

- Если частный клуб постигнет серьезная финансовая неудача, он попадет критическую финансовую ситуацию, и будет вынужден с трудом доигрывать сезон, почему не пойти ему на встречу? Если мы говорим об исключительности сезона, в котором могут быть разные финансовые проблемы, надо идти навстречу клубам и сохранять их в РПЛ. Они же вылетают не по спортивным законам.

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- Могут возникнуть не только финансовые проблемы, но и сложности с составами из-за отъезда легионеров.

- Это тоже нарушает спортивный принцип. Поэтому ссылаться на то, что мы руководствуемся спортивными принципами, не совсем точно.

- Александр Дюков высказался о том, что можно было бы остановить чемпионат, если спортивный принцип нарушен. Как бы отнеслись к такому сценарию?

- Я думаю, в этом случае свое слово должна сказать социальная значимость этой игры. Как бы ни было, в какой бы жесткой ситуации не оказались клубы, мы можем итоги чемпионата признать легитимными или не легитимными, но доигрывать чемпионат нужно обязательно в любом состоянии. Мы видим, что сейчас игры идут нормально. Даже если иностранцы уедут, нужно разрешить заявку игроков клубов ФНЛ за команды РПЛ, и клубов Второй лиги за команды ФНЛ. Да, мы потеряем уровень, но не будет сумасшедшей разницы, как может показаться, как когда «Ростов» играл дублем против «Сочи». Такого не будет, если разрешить дополнительные переходы. Думаю, можно найти такие шаги, которые позволили бы за счет сокращения зарплат, расширения трансферного окна, сохранить в РПЛ относительно ровный состав. Мы видим «Краснодар», который играет своими воспитанниками. Да, они хуже играют, чем те, кто уехал, но мне, например, приятно на них смотреть. У нас ведь миллионы болельщиков смотрят футбол по всей стране. Сейчас они лишились еврокубков. Зачем их лишать нашего чемпионата? Наоборот, надо сделать все, чтобы наш чемпионат был доигран относительно нормальными командами. Клубы надо поддержать.

Елена Григорьевская