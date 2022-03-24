Алдонин считает, что лимит на легионеров в России не работает

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал журналистам о том, что думает по поводу лимита на легионеров в российском футболе.

Алдонин сказал «РБ-Спорт», что при новом лимите иностранцев в клубах РПЛ вряд ли станет больше, так как сейчас все легионеры норовят покинуть нашу страну. Евгений отметил, что лимит в России всё равно не работает, так как он в идеале должен развивать молодых футболистов, а не просто поднимать им зарплаты.

Напомним, что в следующем сезоне команды РПЛ смогут заявить 13 футболистов, восемь из которых одновременно смогут выйти на поле.