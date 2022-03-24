Полузащитник «Спартака» мог перебраться в Серию А

Российский полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев мог продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате.

Агент Павел Нестеров рассказал Sport24, что из-за ситуации на Украине сорвался трансфер одного из игроков «Спартака» в Серию А. Нестеров отметил, что в Италию мог уехать Зелимхан Бакаев, переходом которого активно занимался известный агент Герман Ткаченко.

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» 19 поединков и отметился четырьмя результативными передачами.