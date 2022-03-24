Агент Сафонов высказался о шансах российских футболистов уехать в Европу

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился с журналистами своим мнением о шансах российских игроков в ближайшее время уехать в европейские клубы.

Сафонов сказал Sport24, что об отъезде в Европу сейчас особо разговоров нет, ведь главное, чтобы оттуда не выдавили нынешних наших игроков, вроде Александра Головина и Алексея Миранчука. Агент отметил, что шанс на переезд в Европу есть разве что у Дзюбы, но форвард «Зенита» туда не поедет.

Напомним, что из-за ситуации на Украине боссы ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборной выступать в международных матчах.