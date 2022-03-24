«Локомотив» и «Химки» сыграют товарищеский матч во время паузы в РПЛ

Представители московского «Локомотива» и подмосковных «Химок» договорились о товарищеском матче во время паузы в РПЛ.

Как сообщает пресс-служба подмосковной команды, клубы сыграют между собой 27 марта, но встреча пройдёт в закрытом режиме, а информация по матчу будет частично ограничена решением тренерских штабов.

Напомним, что на данный момент столичные «железнодорожники» занимают в таблице шестую строчку. Подмосковные «Химки» под руководством Сергея Юрана же пока идут на последнем 16-м месте в РПЛ.