Погребняк: РПЛ необходимо расширение, но к этому вопросу нужно подходить грамотно

Экс-нападающий «Зенита» и «Урала» Павел Погребняк рассказал журналистам о том, что думает по поводу расширения РПЛ.

Погребняк сказал ТАСС, что исполком РФС принял абсолютно верное решение, когда оставил прежний регламент в силе. Экс-форвард «Зенита» отметил, что расширение необходимо, но к этому вопросу нужно подходить более грамотно. Павел добавил, что РПЛ можно расширить и до 20 команд.

Напомним, что представители исполкома РФС недавно отказались поддержать идею расширения РПЛ с 16 до 18 команд со следующего сезона.