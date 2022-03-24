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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк: РПЛ необходимо расширение, но к этому вопросу нужно подходить грамотно

24 Марта 2022 • 12:24 Комментировать

Экс-нападающий «Зенита» и «Урала» Павел Погребняк рассказал журналистам о том, что думает по поводу расширения РПЛ.

Погребняк сказал ТАСС, что исполком РФС принял абсолютно верное решение, когда оставил прежний регламент в силе. Экс-форвард «Зенита» отметил, что расширение необходимо, но к этому вопросу нужно подходить более грамотно. Павел добавил, что РПЛ можно расширить и до 20 команд.

Напомним, что представители исполкома РФС недавно отказались поддержать идею расширения РПЛ с 16 до 18 команд со следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Погребняк Российская Премьер-Лига
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