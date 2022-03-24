Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский, проходивший сборы с «Зенитом», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нынешнюю ситуацию в российском футболе.

- Если играть за маленькие зарплаты в рублях, то можно и 20 команд в Премьер-лиге сделать, как в Советском Союзе было. Всё равно выделяться будут три-четыре клуба – «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, а остальные будут болтаться в таблице без особых перспектив.

Уезжают легионеры? Ну и пусть уезжают! Не нужны они нам, без них обойдёмся. Кто уже накопил себе золотовалютные резервы за свой футбольный век, тем хорошо, а остальные теперь будут за небольшие рубли работать. Может, это улучшит отношение наших футболистов к делу.