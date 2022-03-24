Филимонов назвал изменение лимита на легионеров косметической мерой

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов поделился с журналистами своим мнением по поводу изменения лимита на легионеров в российском футболе.

Филимонов сказал ТАСС, что все эти изменения лимита являются лишь косметической мерой. Экс-голкипер отметил, что сейчас абсолютно не имеет никакого значения, сколько легионеров командам можно будет заявить.

Напомним, что со следующего сезона команды Российской Премьер-лиги смогут заявить на сезон 13 иностранных футболистов, но только восемь из них смогут одновременно выйти на поле.