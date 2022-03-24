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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Язиджи и Сперцян претендуют на награду лучшему игроки РПЛ в феврале-марте

24 Марта 2022 • 11:20 Комментировать

Стали известны претенденты на награду лучшему футболисту Российской Премьер-лиги по итогам февраля и марта.

На приз будут претендовать пять футболистов, среди которых главным фаворитом считается турецкий полузащитник московского ЦСКА Юсуф Язиджи, который в четырёх матчах РПЛ забил уже шесть мячей. Награду также могут получить форвард «Локомотива» Вильсон Изидор, его одноклубник Рифат Жемалетдинов, белорусский нападающий Виталий Лисакович из «Рубина» и молодой полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Рифат Жемалетдинов Виталий Лисакович Юсуф Языджи Эдуард Сперцян Вильсон Изидор
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