Язиджи и Сперцян претендуют на награду лучшему игроки РПЛ в феврале-марте

Стали известны претенденты на награду лучшему футболисту Российской Премьер-лиги по итогам февраля и марта.

На приз будут претендовать пять футболистов, среди которых главным фаворитом считается турецкий полузащитник московского ЦСКА Юсуф Язиджи, который в четырёх матчах РПЛ забил уже шесть мячей. Награду также могут получить форвард «Локомотива» Вильсон Изидор, его одноклубник Рифат Жемалетдинов, белорусский нападающий Виталий Лисакович из «Рубина» и молодой полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.