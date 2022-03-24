Филимонов: Отказ от расширения РПЛ? Думаю, что это правильное решение

Экс-голкипер «Спартака» и тульского «Арсенала» Александр Филимонов в разговоре с журналистами высказался по поводу решения РФС отказаться от возможного расширения РПЛ.

Филимонов сказал ТАСС, что руководители РФС приняли абсолютно правильное решение. Бывший вратарь «Спартака» отметил, что ситуация сейчас сложная и многие моменты уже изменились, но нельзя вот так просто менять правила и регламент прямо по ходу сезона.

Напомним, что исполком РФС не поддержал предложение расширить РПЛ с 16 до 18 команд.