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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов: Отказ от расширения РПЛ? Думаю, что это правильное решение

24 Марта 2022 • 11:12 Комментировать (1)

Экс-голкипер «Спартака» и тульского «Арсенала» Александр Филимонов в разговоре с журналистами высказался по поводу решения РФС отказаться от возможного расширения РПЛ.

Филимонов сказал ТАСС, что руководители РФС приняли абсолютно правильное решение. Бывший вратарь «Спартака» отметил, что ситуация сейчас сложная и многие моменты уже изменились, но нельзя вот так просто менять правила и регламент прямо по ходу сезона.

Напомним, что исполком РФС не поддержал предложение расширить РПЛ с 16 до 18 команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Александр Филимонов
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