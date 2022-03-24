РПЛ объявила номинантов на звание лучше гола по итогам февраля и марта

Представители РПЛ определились с номинантами на звание лучшего гола по итогам февраля и марта.

В шорт-лист в итоге попали восемь голов, среди которых есть турецкий полузащитник Юсуф Языджи из ЦСКА, Куинси Промес из «Спартака», Эдуард Сперцян из «Краснодара», Дмитрий Полоз из «Ростова», Данил Круговой и Малком из «Зенита», а также мастер штрафных ударов Даниил Уткин из грозненского «Ахмата».

Напомним, что победитель будет определён по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер».