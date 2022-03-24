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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин выступил против расширения РПЛ

24 Марта 2022 • 10:31 Комментировать

Известный экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного расширения Российской Премьер-лиги.

Аршавин сказал ТАСС, что исполком РФС принял решение не поддерживать расширение лиги, так что этому решению нужно будет следовать. Экс-футболист отметил, что сам он лично выступает против расширения РПЛ, но как с этим вопросом будет всё обстоять в будущем он не знает.

Напомним, что исполком РФС принял решение не поддерживать расширение РПЛ с 16 до 18 команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Российская Премьер-Лига
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