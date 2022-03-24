РПЛ объявила номинантов на награду лучшему тренеру по итогам февраля и марта

Стали известны пять тренеров, которые претендуют на приз лучшему наставнику в РПЛ по итогам февраля и марта 2022 года.

На награду претендуют наставник «Зенита» Сергей Семак, Сандро Шварц из московского «Динамо», Владимир Федотов из «Сочи», Александр Сторожук из «Краснодара» и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий. Стоит отметить, что только наставник «армейцев» показал стопроцентный результат в матчах февраля и марта.

Напомним, что лидером РПЛ является питерский «Зенит». Следом идут столичные «Динамо» и ЦСКА.