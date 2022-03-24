Тихонов: Возможно, что вариант с расширением РПЛ будет поддержан в конце сезона

Экс-тренер «Крыльев Советов» и «Енисея» Андрей Тихонов рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного расширения Российской Премьер-лиги.

Тихонов сказал ТАСС, что расширение - это хорошо, но не стоит забывать про спортивный принцип. Экс-игрок «Спартака» отметил, что этот вопрос явно не закрыт и его обсуждение будет продолжено в ближайшее время. Тихонов считает, что вариант с расширением РПЛ, возможно, будет поддержан в конце сезона.

Напомним, что представители РПЛ предлагали со следующего сезона расширить лигу с 16 до 18 команд, но исполком РФС не поддержал эту идею.