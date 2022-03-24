«Идиоты»: Червиченко высказался по поводу исключения Захаряна из топ-50 лучших молодых игроков

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с журналистами высказался по поводу исключения полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из топ-50 лучших молодых игроков мира.

Червиченко сказал Metaraitings.ru, эта ситуация в очередной раз показала, что в других странах много идиотов, которые сходят с ума и бесятся.

Напомним, что 18-летний Захарян был исключён из топ-50 лучших молодых футболистов мира по версии портала Goal. Полузащитник московского «Динамо» находился на 11-й строчке.