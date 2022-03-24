Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребров назвал идею расширения РПЛ абсурдной

24 Марта 2022 • 09:50 Комментировать

Экс-голкипер столичного «Спартака» Артём Ребров в своём телеграм-канале высказался по поводу идеи расширения Российской Премьер-лиги.

Ребров написал, что этот сезон получился очень непростым для российских команд. Экс-вратарь отметил, что сейчас все 16 клубов РПЛ могут столкнуться с большими финансовыми проблемами из-за всех этих санкций, так что идею расширения лиги в подобной ситуации можно назвать абсурдной.

Напомним, что представители РПЛ предлагали в ближайшее время расширить лигу с 16 до 18 команд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Артём Ребров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
10:24 · Россия. Премьер-лига
РПЛ объявила номинантов на награду лучшему тренеру по итогам февраля и марта
10:19 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: Возможно, что вариант с расширением РПЛ будет поддержан в конце сезона
10:02 · Россия. Премьер-лига
«Идиоты»: Червиченко высказался по поводу исключения Захаряна из топ-50 лучших молодых игроков
09:50 · Россия. Премьер-лига
Ребров назвал идею расширения РПЛ абсурдной
09:20 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков считает, что менять регламент по ходу сезона было бы не солидно 1
09:13 · Россия. Премьер-лига
Карасёв объяснил, почему работает на матчах РПЛ без нашивки ФИФА 1
08:49 · Россия. Премьер-лига
Дюков оценил судейство в РПЛ в этом году 1
08:36 · Россия. Премьер-лига
Президент «Зенита» высказался о новом лимите на легионеров
23 Марта
23:58 · Россия. Премьер-лига
Смородская согласна с решением не расширять РПЛ
23:40 · Россия. Премьер-лига
РФС может подать очередной иск в CAS против ФИФА и УЕФА
23:15 · Россия. Премьер-лига
Каррера сообщил о желании вернуться в Россию
22:50 · Россия. Премьер-лига
Федун объяснил, почему РПЛ не расширилась: «Мы не знаем, будут ли нас исключать из УЕФА»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк: «Я был близок к переходу в «Легию»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» поддержал решение оставить в РПЛ 16 команд
21:30 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк: «Мне жаль Галицкого»
Все новости
Рекомендуем