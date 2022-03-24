Ребров назвал идею расширения РПЛ абсурдной

Экс-голкипер столичного «Спартака» Артём Ребров в своём телеграм-канале высказался по поводу идеи расширения Российской Премьер-лиги.

Ребров написал, что этот сезон получился очень непростым для российских команд. Экс-вратарь отметил, что сейчас все 16 клубов РПЛ могут столкнуться с большими финансовыми проблемами из-за всех этих санкций, так что идею расширения лиги в подобной ситуации можно назвать абсурдной.

Напомним, что представители РПЛ предлагали в ближайшее время расширить лигу с 16 до 18 команд.