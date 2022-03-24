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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков считает, что менять регламент по ходу сезона было бы не солидно

24 Марта 2022 • 09:20 Комментировать (1)

Наставник клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков поделился с журналистами своим мнением по поводу решения не расширять РПЛ с 16 до 18 команд.

Кирьяков сказал «РБ-Спорт», что спортивный принцип должен быть превыше всего, да и менять регламент по ходу сезона было бы не очень солидно. Тренер «Ленинградца» отметил, что проводить расширение лиги можно, но не сейчас. Специалист добавил, что это решение должны поддержать не только руководители лиги, но представители отечественных топ-клубов.

Напомним, что исполком РФС не поддержал идею расширения Российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Сергей Кирьяков
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