Карасёв объяснил, почему работает на матчах РПЛ без нашивки ФИФА

Самый известный российский футбольный арбитр Сергей Карасёв рассказал журналистам о том, по какой причине он работает на матчах РПЛ без нашивки ФИФА.

Карасёв сказал «Матч ТВ», что каждый год ФИФА рассылает нашивки всем арбитрам, но сейчас из-за проблем с логистикой эти самые нашивки застряли на таможне. Рефери отметил, что можно было работать с прошлогодними нашивками ФИФА, но он решил не делать этого и выходить на матчи с российскими нашивками.

Напомним, что в последнем туре РПЛ Сергей Карасёв работал на матче между «Зенитом» и тульским «Арсеналом».