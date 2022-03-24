Дюков оценил судейство в РПЛ в этом году

Президент РФС Александр Дюков поделился с журналистами своим мнением по поводу работы арбитров в РПЛ в последние несколько месяцев.

Как приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс», в первых турах судейство было не лучшего качества, но стоит понимать, что арбитрам, как и футболистам, нужно набрать форму и войти в тонус. Президент РФС отметил, что в последнее время работа арбитров стала гораздо качественнее, а единственной ошибкой можно назвать эпизод в матче между «Нижним Новгородом» и «Спартаком», но и там рефери следовал современным рекомендациям.