Президент «Зенита» высказался о новом лимите на легионеров

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал журналистам о том, что думает по поводу нового формата лимита на легионеров.

Медведев сказал «Р-Спорт», что о подобном изменении говорили уже давно, так что никого итоговое решение не удивило. Функционер отметил, что трансферная политика питерской команды вряд ли изменится в ближайшее время. Президент «Зенита» добавил, что сейчас все сосредоточены на нынешнем сезоне.

Напомним, что со следующего сезона в заявке клубов РПЛ может быть 13 иностранных футболистов, но только восемь из них смогут одновременно выйти на поле.