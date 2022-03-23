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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС может подать очередной иск в CAS против ФИФА и УЕФА

23 Марта 2022 • 23:40 Комментировать

Российский футбольный союз (РФС) планирует подать еще один иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских ассоциаций (УЕФА).

По информации «РБ Спорт», это связано с прекращением выплат на специально детско-юношеские проекты, которые были запущены в России по инициативе футбольных организаций.

В марте ФИФА и УЕФА совместно выступили с обращением, в котором сообщили о том, что легионеры из РПЛ могут покинуть любой клуб без ущерба себе и перейти в любой клуб, несмотря на закрытое трансферное окно.

Ранее клубы из Серии А достигли договоренности не приобретать игроков из российского чемпионата. Стоит отметить, что в Италии выступают два россиянина: нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.   


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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Александр Кокорин Серия А УЕФА Алексей Миранчук РПЛ
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