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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: Позорно иметь 16 команд в стране, население которой в три раза превышает население Франции и Испании эксклюзив

23 Марта 2022 • 22:22 Комментировать (2)
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение РФС не расширять РПЛ до 18 команд.

«Считаю, что это элемент вредительства. Всём понятно, что в следующем году мы не будем участвовать в международных соревнованиях. Времени сейчас больше. По идее сейчас самое время расширить лигу. Позорно иметь 16 команд в стране, население которой в три раза превышает население Франции, Испании, в два раза Германии. В тех лигах играет по 18-20 команд. Понятно желание тех, кто играет решающие роли в исполкоме, устроить междусобойчик с участием московских клубах и одним питерским. На пятерых-шестерых разыгрывать все медали и все поездки, а остальных вообще снять с пробега. Но у нас большая страна, во время проблем люди должны радоваться хотя бы футболу. В регионах должны видеть ведущие команды из Москвы и Питера. А нас опять ведут в коммерческую историю.

Коммерции и прочего говна мы уже давно наелись. Пора немного думать об интересах страны. Хор запевает для тех, кому важны деньги, а уже потом всё остальное. Интересы и времяпрепровождение людей их совсем не интересуют. Именно поэтому и принимаются такие решение. Либо это вредительство, либо люди, принимающие такие решения, находятся далеко в облаках и не понимают, что творится на земле.

Расширение позволило бы лучше популяризировать футбол. К тому же сейчас есть время, ведь соревнований будет не так много. Сейчас мы на телевидении смотрим проплаченные на этот сезон трансляции зарубежных чемпионатов, если и дальше так пойдёт коса на камень, то нам не будут продавать трансляции. То есть возможности показывать чемпионаты не будет. Что собираются показывать людям деятели, которые сегодня принимают такие решения? Чем они будут людей отвлекать от трудностей? Но об этом никто не думает, думают только о своих доходах и билетиках. Дай им волю, они бы провели чемпионат между пятью командами и кого-то бы ещё прицепом взяли. Когда разберутся с Украиной, то надо будет разбираться с людьми, которые ставят интересы страны ниже своих меркантильных денежных интересов», - сказал Червиченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Червиченко
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