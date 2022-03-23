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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Почему в России 5-6 команд купаются, а другие выживают и исчезают? эксклюзив

23 Марта 2022 • 22:20 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение РФС не расширять РПЛ до 18 команд.

«Я говорю уже очень давно, что в нашей стране должно играть минимум 18 команд. У нас территория в десятки раз больше европейских стран, а в нашем чемпионате играет 16 команд. Я остаюсь при своём мнении, что чемпионат надо расширять. Другое дело, почему это активно не обсуждали раньше? Почему сейчас это обсуждают в тяжёлое время. В сегодняшних условиях если бы объявили о расширении лиги и моратории на вылет, то играть оставшиеся 8 туров было бы бессмысленно. Три команды борются за чемпионство, остальные ни за что не борются. Но не исключаю того, что позже решение РФС изменится.

Что касается финансирования и большой разницы между клубами, почему она такая? В других странах города с населением пятьдесят тысяч человек имеют свои клубы и успешно выступают, например, «Вильярреал». В Англии, например, «Лестер» существует спокойно и ещё кубки выигрывает. Почему у нас 5-6 команд купаются, а другие выживают и исчезают. Деньги есть, но их не выделяют проблемным клубам. Кому-то это не надо, это неинтересно, ведь лучше развивать клубы в Москве и Питере. Нужно привлекать инвесторов и поднимать клубы из регионов. У нас страна большая, а мы крутимся на пятачке. С точки зрения логистики неудобно летать в Хабаровск, но есть, например, Екатеринбург. Поднимать региональные клубы до уровня ФНЛ нужно тоже, можно же их содержать там, ничего в этом страшного нет», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой
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