Крыховяк: «Мне жаль Галицкого»

Полузащитник АЕКа Гжегож Крыховяк рассказал об уходе из «Краснодара».

«Мне пришлось принять очень трудное, но правильное решение. С самого начала я внимательно следил за происходящим, последствия будут серьёзными для всего мира. Я не мог поступить иначе.

«Краснодар» отнесся с пониманием, мне жаль Сергея Галицкого, который никак не связан с политикой и, как многие россияне, будет страдать из-за происходящего. Он построил серьезный футбольный проект за большие деньги, а теперь всё находится на грани. Неизвестно, как теперь будет выглядеть чемпионат России», - цитирует польского полузащитника meczyki.