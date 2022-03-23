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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Крыховяк: «Мне жаль Галицкого»

23 Марта 2022 • 21:30 Комментировать

Полузащитник АЕКа Гжегож Крыховяк рассказал об уходе из «Краснодара».

«Мне пришлось принять очень трудное, но правильное решение. С самого начала я внимательно следил за происходящим, последствия будут серьёзными для всего мира. Я не мог поступить иначе.

«Краснодар» отнесся с пониманием, мне жаль Сергея Галицкого, который никак не связан с политикой и, как многие россияне, будет страдать из-за происходящего. Он построил серьезный футбольный проект за большие деньги, а теперь всё находится на грани. Неизвестно, как теперь будет выглядеть чемпионат России», - цитирует польского полузащитника meczyki.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Гжегож Крыховяк
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