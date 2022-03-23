Здравый смысл возобладал: Почему отказ от расширения Премьер-лиги верный

РФС не согласился с представителями Премьер-лиги и отказался расширять состав участников элитного дивизиона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» аплодирует этому верному решению.

Когда 22 марта появились новости, что клубы проголосовали за расширение состава участников Премьер-лиги, но при этом Ашот Хачатурянц уточнил, что некоторые команды могут не завершить уже текущий сезон, оставалось только задаваться вопросом, как это всё может быть одновременно. Тем не менее это был не розыгрыш. Пока Хачатурянц волновался, как бы не пришлось ставить технические поражения, клубы проголосовали за расширение лиги.

К счастью, в среду РФС поставил крест на этой затее, и никакого расширения на будущий сезон не планируется. Не собираются вводить и мораторий на вылет из элиты, так что все процедуры планируются в привычном режиме.

На самом деле само расширение лиги – это идея здравая. Действительно странно, что на всю нашу огромную страну мы с трудом набираем даже 16 клубов для выступления в Премьер-лиге. Тем не менее лига должна прийти к расширению, когда это позволит увеличить уровень турнира, а не наоборот.

Даже до текущих обстоятельств, которые сложились в нашей стране, российский футбол был в сложном экономическом состоянии. Новый телеконтракт и дополнительные спонсоры лиги должны были позволить командам слезть с бюджетной иглы. Как только клубы начали бы зарабатывать по рыночным законам, пошло бы развитие. Команды из ФНЛ стали бы стремиться в Премьер-лигу, а для этого делали бы всё, чтобы развиваться и соответствовать критериям. Через какое-то время это могло бы позволить (или ещё позволит) увеличить количество представителей элиты.

Однако сейчас говорить о расширении Премьер-лиги выглядит просто странным. Если ряд клубов уже сейчас испытывает трудности, то что бы было в следующем сезоне, когда в элите искусственно появились бы два новых участника? После «Тамбова» Премьер-лига просто не должна допускать подобные проекты. При этом очевидно, что в следующем сезоне всем клубам будет ещё сложнее с финансами.

Кризис – это всегда время возможностей, в которое выживают сильнейшие. Снижение бюджетов и уменьшение государственного финансирования (а это точно неизбежно) заставит многих работать эффективнее. Просто для выживания клубам придётся искать разные варианты. При отсутствии гонки бюджетов частные клубы могут получить преимущество именно из-за того, что им не придётся конкурировать с целыми регионами.

Никто не знает, сколько наш футбол будет существовать в той ситуации, в которой оказался сейчас. Некоторые клубы мечтают, что уже на следующий сезон отечественные команды смогут вернуться в еврокубки. Пессимисты же готовятся к более длительному отсутствию: не зря уже пошли разговоры о возможном исключении из УЕФА и ФИФА. В этом случае придётся позабыть о призовых из еврокубков, не придётся тратиться на дорогостоящих легионеров, что сократит издержки, уравняет уровень участников.

Так или иначе сейчас увеличивать количество участников Премьер-лиги точно не стоит. В будущем же это возможно, но лишь при условии, что количество перейдёт в качество.

Роман Андреев