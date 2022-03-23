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Шунин: «Хочу, чтобы Шиманьски вернулся в «Динамо» после перерыва на сборные»

23 Марта 2022 • 20:15 Комментировать

Капитан московского «Динамо» Антон Шунин надеется, что полузащитник сборной Польши Себастьян Шиманьски вернётся в клуб после перерыва на матчи сборных.

«С Шиманьски списывались днем, хочу, чтобы он вернулся в «Динамо» после перерыва на сборные», - цитирует Шунина sport24.

22-летний Шиманьски перешёл в «Динамо» из «Легии» в 2019 году, сумма трансфера составила чуть больше пяти миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл двадцать два матча за московский клуб, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. Действующее соглашение Себастьяна с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в тринадцать миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Себастиан Шиманьски
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