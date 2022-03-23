Карпин о лимите на легионеров: «Всем было по барабану»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался относительно лимита на легионеров, который приняли решение изменить сегодня. Теперь в заявке у клубов может быть 13 игроков, а 8 выходить на поле.

«Клубы первой пятерки проголосовали против данного изменения? Окончательного решения еще не принято? Проблема легионеров абсолютно никого не волнует. Когда в 2008 году я вернулся в Россию и начал поднимать вопрос лимита, вплоть до 2018 года было всем по барабану. Что изменилось сегодня?» — сказал Карпин журналисту издания «Чемпионат».