Баринов: «Локомотив не просил меня понизить зарплату»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался относительно финансового положения клуба и возможного понижения оклада.

«Руководители не звонили мне и не просили понизить зарплату, это не правда. Слышал, что некоторые клубы отправляют такие просьбы своим игрокам, но у нас этот вопрос не поднимали» — сказал Баринов одному из журналистов издания «Чемпионат».

Ранее поступила новость о том, что «Краснодар» попросил футболистов согласиться на снижение оклада, при этом гарантировать разницу выплат в будущем никто не стал.

В «Локомотиве» ситуация на данный момент находится под контролем, несмотря на многочисленные финансовые вопросы РЖД.