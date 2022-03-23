В РПЛ не будет клубов из Белоруссии и Казахстана

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что руководство РПЛ не рассматривает возможность с привлечением в лигу команд из Белоруссии и Казахстана.

«Мы не рассматриваем возможность участия клубов из Беларуси и Казахстана в РПЛ. В будущем это возможно только при согласии УЕФА и ФИФА», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев предложил создать объединенную с СНГ лигу, в которой будут участвовать 40 команд.

После 22 туров в чемпионате России лидирует «Зенит», который набрал 48 очков. Вторым идет «Динамо» (43), тройку лидеров замкнул ЦСКА (42).