В РПЛ будет введен новый лимит на легионеров

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял поправки нового лимита на легионеров в РПЛ.

Таким образом, в РПЛ с сезона-2022/23 будет новый лимит на легионеров: 13 иностранцев (не более 8 на поле) + 12 россиян (минимум 4 воспитанника).

В настоящее время в Российской премьер-лиге действует лимит «8+17» в заявке на сезон. Это означает, что команда не может заявить на сезон более 8 легионеров. Появиться на поле могут также, 8 иностранцев.

После 22 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Динамо» отстает на 5 очков, идущий на третьем месте ЦСКА отстает на 6 очков.

РПЛ возобновится 1 апреля после паузы на матчи национальных команд.