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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюков прокомментировал поведение Слуцкого по отношению к судьям

23 Марта 2022 • 17:07 Комментировать (1)

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков посоветовал главному тренеру «Рубина» держать себя в руках на фоне судейских скандалов в РПЛ.

«Что касается высказываний Слуцкого, я с уважением к нему отношусь, но надо стараться держать себя в руках и не допускать подобной лексики», — цитирует функционера Sport24.

Напомним, после поражения в матче 21-го тура от «Ростова» (1:2) Слуцкий с критикой набросился на арбитра Виталия Мешкова. В послематчевом интервью главный тренер казанской команды нецензурными словами прокомментировал судейство Мешкова, назвав его профнепригодным и потребовал больше не ставить этого арбитра на матчи «Рубина».  


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий РФС Александр Дюков РПЛ
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